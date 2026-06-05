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05 июня 2026 в 20:36

«Большая ответственность»: Жапаров о членстве Киргизии в Совбезе ООН

Жапаров назвал большой ответственностью членство в Совбезе ООН

Садыр Жапаров Садыр Жапаров Фото: Office of the President of the Kyrgyzstan/XinHua/Global Look Press
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Статус Киргизии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН стал для страны большой ответственностью, заявил президент республики Садыр Жапаров. По его словам, которые приводит NEWS.ru, победа на выборах стала исторической для государства.

Киргизия рассматривает данную победу как высокое доверие международного сообщества, а также как большую ответственность перед всеми государствами — членами Организации Объединенных Наций, — отметил Жапаров.

По словам главы Киргизии, в период своего членства страна намерена продвигать приоритеты, направленные на укрепление международного мира и безопасности. Также Киргизия планирует работать над предотвращением конфликтов, развитием превентивной дипломатии и поддержкой мирного урегулирования споров.

Ранее Киргизия впервые в истории была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. На голосовании в Генеральной Ассамблеи страна соревновалась за место в Совбезе с Филиппинами. В результате четырех раундов голосования Киргизия набрала необходимые две трети голосов.

Страны СНГ
Киргизия
Садыр Жапаров
Совбез ООН
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