ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 02:33

«Никогда»: Матвиенко прояснила отношение к шестидневной рабочей неделе

Матвиенко: власть никогда не примет шестидневную рабочую неделю

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Переход в России на шестидневную рабочую неделю не состоится, так как это противоречит действующему Трудовому кодексу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. Так политик прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о введении «шестидневки» с рабочим днем в 12 часов.

Председатель Совета Федерации заверила граждан, что власть не рассматривает и никогда не примет подобные предложения. Матвиенко также прокомментировала высказывание Дерипаски, отметив его «специфический, острый юмор». По ее словам, физик по образованию, Дерипаска, вероятно, не имел прямого намерения ввести шестидневку, а пытался донести мысль о необходимости более эффективной и качественной работы.

У нас есть трудовое законодательство, у нас есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности, мы никогда не будем нарушать, — сказала председатель СФ.

Ранее Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. По его словам, мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее.

Россия
Валентина Матвиенко
Трудовой кодекс
рабочая неделя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранных дипломатов угостили квасом и объяснили, что такое "лепота"
Измены жене, дружба с Нагиевым, слова об СВО: как живет Владимир Сычев
Украине предрекли 30-летний путь к стандартам Евросоюза
Воробьев оценил запрет на выпивку во дворах Подмосковья
Астроном раскрыл данные о самом ожидаемом небесном явлении июня
Стало известно, можно ли купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ
Российские цены на нефтепродукты признали одними из самых низких в мире
На нем говорят 300 миллионов: как русский язык стал ядром цивилизации
Для жителей некоторых регионов России могут ввести новый вид компенсации
Лидер КНДР понаблюдал за испытаниями нового эсминца
«Никогда»: Матвиенко прояснила отношение к шестидневной рабочей неделе
«Полное бесправие»: в ДНР заявили об ужасном положении украинских мужчин
ПВО нейтрализовала летевшие на Москву дроны
В США обвинили Иран в атаке на Ормузский пролив
Трамп намекнул, что может навредить одному из государств Ближнего Востока
Задержана находившаяся в международном розыске россиянка
«Демоны прошлого»: Пушков вскрыл страшную основу идеологии Украины
Рак, мысли о суициде, смерть дочери: куда пропал Владимир Стержаков
Языковой нацизм: какие страны запрещают говорить по-русски — реакция РФ
В Херсонской области выявили напряженный участок линии соприкосновения
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.