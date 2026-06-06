«Никогда»: Матвиенко прояснила отношение к шестидневной рабочей неделе

Переход в России на шестидневную рабочую неделю не состоится, так как это противоречит действующему Трудовому кодексу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. Так политик прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о введении «шестидневки» с рабочим днем в 12 часов.

Председатель Совета Федерации заверила граждан, что власть не рассматривает и никогда не примет подобные предложения. Матвиенко также прокомментировала высказывание Дерипаски, отметив его «специфический, острый юмор». По ее словам, физик по образованию, Дерипаска, вероятно, не имел прямого намерения ввести шестидневку, а пытался донести мысль о необходимости более эффективной и качественной работы.

У нас есть трудовое законодательство, у нас есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности, мы никогда не будем нарушать, — сказала председатель СФ.

Ранее Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. По его словам, мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее.