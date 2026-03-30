Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 15:51

Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день, призвав россиян перейти на 72-часовую рабочую неделю. Миллиардер в своем Telegram-канале заявил, что в этом году весь мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее.

Ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию, — отметил он.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России рынок труда со временем постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но это не коснется всех отраслей. Он подчеркнул, что вводить серьезное законодательное регулирование преждевременно и опасно.

По словам парламентария, россияне должны больше отдыхать и меньше работать, при этом производительность труда и доходы граждан должны остаться неизменными. Он отметил, что обеспечить это смогут новые технологии, в том числе искусственный интеллект.

Олег Дерипаска
россияне
работа
графики
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.