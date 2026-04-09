Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 20:30

Миронов объяснил, почему России не нужна шестидневная рабочая неделя

Миронов: внедрение шестидневки ухудшит положение российских граждан

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Введение шестидневной рабочей недели в РФ ухудшит положение граждан, заявил в интервью NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он предложил бизнесмену Олегу Дерипаске, который ранее выступил с таким предложением, начать изменения с себя.

Мое мнение простое: я бы предложил самому господину Олегу Дерипаске начать с себя, — заявил политик.

Миронов выразил уверенность, что простое увеличение рабочих часов без роста оплаты труда приведет лишь к тому, что сотрудников «будут выжимать до седьмого пота за те же самые деньги». По его словам, начинать реформы в сфере занятости необходимо с противоположного — с установления достойного уровня зарплат.

Заплатите человеку нормальную зарплату — и он отработает сполна. Это элементарные вещи: чтобы сотрудник работал эффективно, он должен иметь возможность полноценно отдохнуть в нормальных условиях и нормально питаться. А на все это нужны деньги, — убежден Миронов.

Ранее Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. По его словам, мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее.

Власть
Россия
Госдума
Сергей Миронов
Олег Дерипаска
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родион Газманов процитировал Пригожина, рассуждая о таланте
«Были озадачены»: бывшая соратница Зеленского раскрыла его сущность
«Оба романтики»: Газманов-младший о сходстве и различии с отцом
Миронов потребовал переподчинить Росстат президенту
Глава нового региона России раскрыл успехи в сохранении энергетики
Иран раскрыл главное условие безопасности в Ормузском проливе
Газманов-младший объяснил, почему не афиширует свои романы
Обмен телами, ложь командования: ситуация на фронтах СВО вечером 9 апреля
Находившегося под следствием высокопоставленного силовика нашли мертвым
Миронов раскрыл, какую задачу поставил «СР» перед выборами в Госдуму
Политолог спрогнозировал итог перемирия между США и Ираном
Силовики задержали известного столичного бизнесмена
«Рухнула легитимность»: на Западе США предрекли крах из-за одного решения
«Слетела шелуха»: Родион Газманов о потере друзей после начала СВО
Раскрыты масштабы повреждений при атаке ВСУ на Кубань
Миронов объяснил, почему России не нужна шестидневная рабочая неделя
Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием
Житель Брянской области погиб при украинском обстреле
Сорос гадит: Дуров нашел виновного в бедах Telegram — а как на самом деле?
Звезда турецких сериалов Бурак Дениз задержан: наркотики, что известно
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.