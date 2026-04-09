Миронов объяснил, почему России не нужна шестидневная рабочая неделя

Введение шестидневной рабочей недели в РФ ухудшит положение граждан, заявил в интервью NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он предложил бизнесмену Олегу Дерипаске, который ранее выступил с таким предложением, начать изменения с себя.

Мое мнение простое: я бы предложил самому господину Олегу Дерипаске начать с себя, — заявил политик.

Миронов выразил уверенность, что простое увеличение рабочих часов без роста оплаты труда приведет лишь к тому, что сотрудников «будут выжимать до седьмого пота за те же самые деньги». По его словам, начинать реформы в сфере занятости необходимо с противоположного — с установления достойного уровня зарплат.

Заплатите человеку нормальную зарплату — и он отработает сполна. Это элементарные вещи: чтобы сотрудник работал эффективно, он должен иметь возможность полноценно отдохнуть в нормальных условиях и нормально питаться. А на все это нужны деньги, — убежден Миронов.

Ранее Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. По его словам, мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее.