Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 11:09

В РСПП честно ответили на вопрос об идее трудиться шесть дней в неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Необходимости во введении в России шестидневной рабочей недели и 12-часового рабочего дня нет, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, которые приводит ТАСС, в целом по стране уровень безработицы остается крайне низким и составляет около 2,1%, однако есть так называемая структурная безработица. На части предприятий вводится четырехдневная рабочая неделя, тогда как на непрерывных производствах, напротив, ощущается нехватка кадров.

Мы считаем, что в этом нет необходимости, — отметил он.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. По его словам, мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее.

До этого зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал его инициативу. По его словам, часть экономики уже перешла на беспрерывной цикл. Онищенко добавил, что введение шестидневки возможно лишь при изменении законодательства.

Общество
Олег Дерипаска
Геннадий Онищенко
Александр Шохин
работа
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.