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07 июня 2026 в 14:00

В Госдуме отреагировали на идею изменить режим работы детских садов

Депутат Бессараб: в детсадах достаточно ввести дежурную группу с гибким графиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В детских садах достаточно ввести дежурную группу с гибким графиком для детей, родители которых задерживаются на работе, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она прокомментировала предложение заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба перевести детсады на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.

Мы сейчас пришли к тому, что муниципальные садики не подстраиваются под форматы и график работы родителей, а должны бы это делать. Не нужно всех буквально переводить на круглосуточный режим. В основном они и так работают с 7:00 до 19:00. Достаточно сделать одну группу дежурной. То есть, если родители опаздывают, всех малышей свести в одну группу — и в этом нет ничего страшного, — сказала Бессараб.

Парламентарий отметила, что в СССР существовали ведомственные детские сады. Под каждую фабрику или завод строился свой детский сад, и дети в этих учреждениях находились в графике, который соответствовал графику работы их родителей, пояснила она. Депутат добавила, что такая практика распространена в крупных западных компаниях.

Если завод работает в ночную смену, то садик должен быть круглосуточным. Если родители могут задержаться в вечернюю смену до 20:00, то садик работает до 21:00 как минимум. Таким образом, было сфокусировано внимание именно на конкретном производстве, — резюмировала Бессараб.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что формат домашних заданий в школах необходимо менять из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта. По его словам, ИИ стал серьезным вызовом для системы школьного и высшего образования.

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