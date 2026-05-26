В Госдуме рассказали о рисках увеличения числа отпускных дней для россиян

Увеличение количества отпускных дней для работающих россиян может негативно отразиться на экономике страны и спровоцировать рост цен на товары и услуги, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Так она прокомментировала инициативу парламентария Николая Новичкова, который предложил компенсировать выходные, «теряющиеся» во время отпускного периода. По словам Бессараб, дополнительные расходы работодателей на оплату длительного отдыха сотрудников неизбежно лягут в себестоимость продукции.

Это не первый раз, когда делается вброс по увеличению отпускных. Его цель — популяризация собственных успехов в политическом плане. Но если посмотреть на количество выходных, то их достаточно много. В 2026 году у россиян 28 календарных дней отпуска и 118 выходных и праздничных дней, а рабочих — 247. Согласитесь, это достаточно хорошее распределение. При увеличении количества отпускных нужно будет оплачивать на пять выходных дней больше. Это ляжет в себестоимость продукции, товаров, работ и услуг. Это отразится на конечном потребителе и повлияет на экономику, — пояснила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что сумма отпускных зависит от месяца, выбранного для отпуска. По его словам, лучше всего уходить на отдых в 2026 году в июле, сентябре, октябре и декабре.