09 мая 2026 в 15:40

В Госдуме ответили, всегда ли переезд в столицу обеспечивает лучшую жизнь

Депутат Бессараб: жизнь в мегаполисе требует серьезных психоэмоциональных усилий

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Жизнь в мегаполисе требует серьезных психоэмоциональных усилий, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя слова трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной о возможности переехать в столицу, если человек недоволен своей жизнью в провинции. Она отметила, что сейчас наблюдается обратная тенденция, когда люди переезжают из крупных городов в сельскую местность.

Нужно приложить множество усилий для того, чтобы обустроиться в новом месте. Это часто сопряжено с ипотечным кредитованием и большими трудностями в поиске работы, которая обеспечивала бы не только выживание, но и возможности для развития. Душевная гармония и покой сегодня не меньше важны для здоровья, чем карьерное развитие. Кто что выбирает: город — это все-таки часто удар по нашему организму, по физическому состоянию, потому что он требует концентрации сил. А село — это гармония душевная. Но я не могу сказать, что в селе меньше работы. В селе тоже приходится много работать. Но психоэмоциональная нагрузка меньше. Сегодня часто происходит наоборот: из Москвы люди едут в село, чтобы сохранить просто ментальное здоровье, ― сказала Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что государство активно занимается развитием территорий. Она добавила, что в период перестройки многие действительно старались переехать в мегаполисы из-за отсутствия работы, но сейчас бизнес развивается и в сельской местности.

«Земский доктор», «Земский учитель» ― это все специальные, достаточно интересные и хорошие программы, которые позволяют привлечь на село специалистов через подъемные средства и систему помощи. Очень важно, чтобы государство развивало село, потому что мегаполис — это не то развитие демографической ситуации, которое нужно сегодня не только России, но и всему миру. В мегаполисах, как правило, многодетность просто неосуществима. Я считаю, что развивать село, безусловно, нужно. И если людям на селе трудно, нужно им помогать, чтобы на селе оставалась молодежь и развивалась жизнь. Мы не выживем только за счет мегаполисов. Это утопия, ― резюмировала Бессараб.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в России разработают шпаргалку для родителей, которая будет содержать информацию о всех мерах поддержки семьи. По ее словам, в стране насчитывается около 3,5 тыс. вспомогательных инструментов.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
