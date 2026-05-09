В Госдуме ответили, всегда ли переезд в столицу обеспечивает лучшую жизнь

Жизнь в мегаполисе требует серьезных психоэмоциональных усилий, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя слова трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной о возможности переехать в столицу, если человек недоволен своей жизнью в провинции. Она отметила, что сейчас наблюдается обратная тенденция, когда люди переезжают из крупных городов в сельскую местность.

Нужно приложить множество усилий для того, чтобы обустроиться в новом месте. Это часто сопряжено с ипотечным кредитованием и большими трудностями в поиске работы, которая обеспечивала бы не только выживание, но и возможности для развития. Душевная гармония и покой сегодня не меньше важны для здоровья, чем карьерное развитие. Кто что выбирает: город — это все-таки часто удар по нашему организму, по физическому состоянию, потому что он требует концентрации сил. А село — это гармония душевная. Но я не могу сказать, что в селе меньше работы. В селе тоже приходится много работать. Но психоэмоциональная нагрузка меньше. Сегодня часто происходит наоборот: из Москвы люди едут в село, чтобы сохранить просто ментальное здоровье, ― сказала Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что государство активно занимается развитием территорий. Она добавила, что в период перестройки многие действительно старались переехать в мегаполисы из-за отсутствия работы, но сейчас бизнес развивается и в сельской местности.

«Земский доктор», «Земский учитель» ― это все специальные, достаточно интересные и хорошие программы, которые позволяют привлечь на село специалистов через подъемные средства и систему помощи. Очень важно, чтобы государство развивало село, потому что мегаполис — это не то развитие демографической ситуации, которое нужно сегодня не только России, но и всему миру. В мегаполисах, как правило, многодетность просто неосуществима. Я считаю, что развивать село, безусловно, нужно. И если людям на селе трудно, нужно им помогать, чтобы на селе оставалась молодежь и развивалась жизнь. Мы не выживем только за счет мегаполисов. Это утопия, ― резюмировала Бессараб.

