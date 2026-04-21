В Госдуме рассказали об уникальной мере поддержки для родителей Депутат Буцкая: в РФ появится шпаргалка по всем мерам поддержки родителей

В России разработают шпаргалку для родителей, которая будет содержать информацию о всех мерах поддержки семьи, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, в стране насчитывается около 3,5 тыс. вспомогательных инструментов.

Очень часто лодка любви разбивается о рифы быта. Чтобы такого не происходило, каждая семья должна знать про 3,5 тыс. мер поддержки, которые не так легко найти. Это история интересная даже для нас, законодателей. Было принято много законов, есть «Госуслуги», каналы в социальных сетях. Но иногда оказывается, что даже людям с юридическим образованием неизвестно об этом. И только благодаря «Совету матерей» мы сейчас будем иметь первые шпаргалки для беременных, для родителей, которые далеко не всегда знают о своих возможностях. Со студенческими семьями нужна отдельная работа, — поделилась Буцкая.

Она подчеркнула, что для укрепления института семьи необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон: психологов, оказывающих помощь семьям, законодателей, разрабатывающих меры демографической поддержки. Кроме того, по словам депутата, не менее важно участие некоммерческих организаций, непосредственно взаимодействующих с россиянами.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о принятии закона, запрещающего назначать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет. До этого подобная норма касалась только матерей детей до полутора лет.