В Госдуме рассказали о принятом законе в поддержку работающих матерей Депутат Бессараб: женщин с детьми до трех лет освободили от испытательного срока

В России принят закон, запрещающий назначать испытательный срок женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, рассказала в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее такая норма действовала только для матерей детей до полутора лет — теперь защита распространена на более широкий круг женщин, отметила она.

Им (женщинам с детьми до трех лет. — NEWS.ru) нельзя будет назначить испытательный срок. Ранее такая норма действовала в отношении матерей, имеющих детей до полутора лет, — сказала Бессараб.

Депутат отметила, что это важное дополнение в трудовое законодательство, направленное на защиту прав женщин с маленькими детьми. Расширение возрастного ценза с полутора до трех лет позволит большему числу матерей чувствовать себя увереннее при трудоустройстве и не опасаться увольнения по итогам испытательного срока, считает Бессараб. По ее словам, новые гарантии — часть последовательной работы государства по поддержке семей с детьми.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Документ, опубликованный на портале правовых актов, вносит изменения в статью 70 ТК РФ, расширяя действующую льготу.