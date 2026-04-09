Путин запретил испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Путин запретил испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Документ, опубликованный на портале правовых актов, вносит изменения в статью 70 ТК РФ, расширяя действующую льготу, которая ранее распространялась только на матерей с детьми до полутора лет.

Инициатива была подготовлена главой комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. В пояснительной записке авторы отметили, что воспитание ребенка до трех лет — это период чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности для женщины, особенно после завершения декретного отпуска.

Нилов подчеркивал, что установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры. По его мнению, это затрудняет возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации.