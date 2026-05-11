На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей Свириденко: на Украине начнут трудоустраивать 50-летних из-за нехватки кадров

На Украине запускают программу по стажировке и дальнейшему трудоустройству людей старше 50 лет, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале. По ее словам, причина такого решения — острая нехватка кадров, которая стала «одним из самых больших вызовов для Украины».

Особенно это ощущает строительная и оборонная промышленность, где потребность в кадрах будет только расти, — написала Свириденко.

Ранее украинский эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко заявляла, что острый дефицит кадров на Украине пытаются компенсировать за счет найма женщин, пенсионеров и инвалидов. По ее словам, кризисная ситуация сформировалась из-за повальной мобилизации, военного положения, демографического старения и бегства населения за рубеж.

До этого бывшая пресс-секретарь президента республики Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что те, кто покинул Украину, вряд ли вернутся обратно. Она отметила, что многие украинцы нашли в западных странах стабильность, которой не было на их родине с 1990-х годов.