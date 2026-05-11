День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 16:44

На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей

Свириденко: на Украине начнут трудоустраивать 50-летних из-за нехватки кадров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На Украине запускают программу по стажировке и дальнейшему трудоустройству людей старше 50 лет, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале. По ее словам, причина такого решения — острая нехватка кадров, которая стала «одним из самых больших вызовов для Украины».

Особенно это ощущает строительная и оборонная промышленность, где потребность в кадрах будет только расти, — написала Свириденко.

Ранее украинский эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко заявляла, что острый дефицит кадров на Украине пытаются компенсировать за счет найма женщин, пенсионеров и инвалидов. По ее словам, кризисная ситуация сформировалась из-за повальной мобилизации, военного положения, демографического старения и бегства населения за рубеж.

До этого бывшая пресс-секретарь президента республики Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что те, кто покинул Украину, вряд ли вернутся обратно. Она отметила, что многие украинцы нашли в западных странах стабильность, которой не было на их родине с 1990-х годов.

Европа
Украина
дефицит кадров
трудоустройство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судье пришлось разнимать сцепившихся в матче РПЛ вратаря и защитника ЦСКА
«До последнего момента»: в Венгрии выступили против антироссийских санкций
В Белгородской области скончался тяжелораненый дроном мужчина
Канада ввела санкции против матери Кадырова
Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины
В Германии потребовали срочно принять предложение Путина
Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера
Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе
«Ресурсы иссякают»: военэксперт о реформе системы мобилизации на Украине
Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро
Госпереворот на Украине и €9 млрд для Киева: новости СВО на вечер 11 мая
Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана
Пять стран объявили бойкот Евровидению
Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом
На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей
Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив
Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво
Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.