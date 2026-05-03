На Украине забили тревогу из-за демографической ситуации

Те, кто покинул Украину, вряд ли вернутся обратно, предположила в соцсети X бывшая пресс-секретарь президента республики Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она отметила, что многие украинцы нашли в западных странах стабильность, которой не было на их родине с 1990-х годов. Политик добавила, что отсутствие перспектив скорого завершения конфликта будет усиливать тенденцию на переезд граждан Украины из своей страны.

Убедить большинство украинцев вернуться домой будет очень сложно, — написала Мендель.

Ранее государственный министр по вопросам иммиграции Колм Брофи заявил, что новая стратегия размещения беженцев в Ирландии может оставить 16 тыс. украинцев без жилья. Мигранты, проживающие в государственном жилье, должны начать самостоятельно искать новое место проживания.

До этого политолог Андрей Золотарев сообщил, что осевшие в Польше украинцы начали покидать страну из-за «не самой гостеприимной атмосферы» и роста украинофобии в польских медиа. По словам эксперта, Варшава возвращала на родину нелегально пересекавших границу украинцев, и процесс оттока уже запущен.