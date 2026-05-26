26 мая 2026 в 12:17

Появились жуткие подробности убийства отца студентом-отличником из Липецка

SHOT: липецкий студент-отличник планировал убийство отца два месяца

Липецкий студент-отличник мог два месяца планировать убийство отца, которого накануне, 25 мая, нашли мертвым после исчезновения, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, он попросил лучшего друга помочь ему в расправе и сокрытии тела.

Отец приехал за сыном в общежитие, чтобы забрать домой. В машину к нему Артем сел вместе с другом Димой — спустя 20 минут парни набросились на мужчину.

По предварительной информации, товарищ несколько раз выстрелил в жертву из переделанного оружия, а Артем добил его ножом. Тело молодые люди оттащили в лес на 500 метров от дороги, а машину бросили. Затем Дима уехал домой, а Артем — в общежитие.

На допросе юноша заявил, что не раскаивается в убийстве отца. Он добавил, что расстроен из-за того, что придумал плохой план, раз его смогли так быстро вычислить.

Тело 43-летнего Алексея Крапивина нашли вблизи села Спешнево-Ивановского. На нем были зафиксированы ножевые ранения. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу. Отец и сын пропали на пути домой. Тело мужчины было найдено в лесополосе рядом с синим автомобилем Daewoo Matiz, который использовала семья.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
