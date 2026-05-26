Муж бывшей королевы красоты убил ее после аборта В Индии муж бывшей королевы красоты явился в полицию после ее убийства

Мужа бывшей королевы красоты Твишы Шармы в Индии обвинили в ее убийстве, сообщает India Today. Тело 33-летней модели обнаружили во дворе. Полиция сначала сочла случившееся суицидом, но родные заявили о причастности супруга. Девушка перед смертью сделала аборт.

Родственники погибшей не согласились с заключением полиции и обвинили в ее смерти супруга Самарта Сингха и его семью. По словам близких модели, она подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны мужа и его матери, которые требовали большего приданого.

Родные Шармы также рассказали, что в начале мая семья мужа заставила ее прервать беременность, заподозрив в измене. Сингх исчез после начала расследования, но позже сам явился в полицию и сейчас находится под арестом.

