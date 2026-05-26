Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 11:17

Муж бывшей королевы красоты убил ее после аборта

В Индии муж бывшей королевы красоты явился в полицию после ее убийства

Твиша Шарма с мужем Твиша Шарма с мужем Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужа бывшей королевы красоты Твишы Шармы в Индии обвинили в ее убийстве, сообщает India Today. Тело 33-летней модели обнаружили во дворе. Полиция сначала сочла случившееся суицидом, но родные заявили о причастности супруга. Девушка перед смертью сделала аборт.

Родственники погибшей не согласились с заключением полиции и обвинили в ее смерти супруга Самарта Сингха и его семью. По словам близких модели, она подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны мужа и его матери, которые требовали большего приданого.

Родные Шармы также рассказали, что в начале мая семья мужа заставила ее прервать беременность, заподозрив в измене. Сингх исчез после начала расследования, но позже сам явился в полицию и сейчас находится под арестом.

Ранее стало известно, что в Свердловской области будет осужден мужчина, который спустя 10 лет был изобличен в жестоком убийстве знакомой. В ноябре 2015 года, будучи пьяным, он во время ссоры нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась на месте. Затем агрессор надругался над телом и скрылся.

Азия
Индия
модели
убийства
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вооруженные силы России продвинулись в Сумской области
«Деньги идут в яму»: Захарова раскрыла судьбу выделяемых Киеву средств
Самый добрый кондуктор Петербурга рассказал о нападениях соседей
Поиски Усольцевых: последние новости 26 мая, опровержение СК, новые версии
Путин предложил способ решения стоящих перед ОДКБ задач
Роспотребназор назвал виновника отравления кадетов в Красноярске
Цветы, коньяк, фрукты: сколько денег потеряет Армения без рынка России
В Азербайджане начался судебный процесс по апелляции экс-лидеров Карабаха
Лидер «Спартака» намекнул на уход из команды
Появились жуткие подробности убийства отца студентом-отличником из Липецка
В МИД Польши ответили на вопрос об эвакуации дипломатов из Киева
Названа самая дешевая страна для отдыха россиян
«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО
В Рособрнадзоре напомнили, что допустимо держать на столе в ходе сдачи ЕГЭ
Адвокат оценил допрос митрополита Илариона в Чехии
Раскрыто, как новые правила по семейной ипотеке изменят спрос на жилье
Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов за сокрытие данных об IP-адресах
Суд признал законным взыскание с Чубайса 5,5 млрд рублей
Появились шокирующие кадры первых минут теракта в Старобельске
Пьяный незнакомец с ножом напал на водителя питбайка в Новой Москве
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.