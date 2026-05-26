Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) использует организацию Globsec для «отмывания смыслов», заявил RT политический обозреватель Дмитрий Суслов. Он отметил, что деятель уже несколько лет продвигает идею развала России.

Globsec выступает в качестве такой «стиральной машины», инструмента отмывания смыслов и рекомендаций, которые готовят российские предатели. Это легитимизирует их в глазах европейских граждан и, соответственно, упрощает введение новых ограничительных мер в отношении России, — рассказал Суслов.

Политолог подчеркнул, что европейская аудитория начала с подозрениями относиться к представленным нарративам. По его словам, Globsec позволяет сделать заявления более европеизированными, чтобы, к примеру, продвинуть введение новых санкций.

Ранее сообщалось, что книгу Ходорковского Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов. Кроме того, Мосгорсуд постановил, что книга побуждает читателей к смене власти «способами, не исключающими насильственные», что противоречит законодательству РФ.