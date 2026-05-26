«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО

В Подмосковье 18-летняя дочь участника СВО еле отбилась от насильника, но по сей день полиция не приняла каких либо мер. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Шаги за спиной

Инцидент произошел в один из вечеров на прошлой неделе, в подмосковном Красногорске. Девушка возвращалась с учебы, когда услышала позади себя шаги. За ней брел мигрант. В то же время она позвонила маме и начала разговор: «За мной кто-то идет».

Мать, работающая учителем начальных классов, тут же начала инструктировать: «Стой, завяжи шнурки, пропусти его, не ускоряй шаг».

Мужчина действительно прошел мимо, но, убедившись, что рядом нет случайных свидетелей, резко развернулся и бросился к ней. Он схватил ее, начав таскать за одежду и прикасаться к интимным местам. Девушка же не оцепенела от страха, а начала отбиваться и звать на помощь.

В этот момент нападавший отступил и ретировался. Навстречу ей уже бежали мать и сестра.

«Пробы ставить негде»

На следующий день семья отправилась в отделение полиции. Пострадавшая и родственники ожидали стандартной процедуры: заявление, опрос, ориентировка, работа с камерами наблюдения. Вместо этого заявление отложили и не давали хода.

Только через неделю родной дядя девочки Владимир решил предать историю огласке. Он, как и его родной брат, отец пострадавшей девушки, является участником СВО. Но пока родственник в зоне боевых действий, он решил взять ситуацию в свои руки.

Владимир сетует, что в отделении матери сказали, что ее дочери уже 18 лет и на таких как она «пробы ставить негде».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Давали всячески понять, что никто этим заниматься не будет», — говорит Владимир.

«Не изнасиловали — ну и ладно»

Видеообращение опубликовал в своем Telegram-канале правый активист Егор Ураченко.

«Заявление в полицию подано, но дело неделю стоит на месте. По словам пострадавшей, сотрудники всячески давали ей понять, что никто ее делом не собирается заниматься. Более того, сотрудники глумились над девушкой: мол, не изнасиловали — ну и ладно, вот когда изнасилуют, тогда приходите», — пишет автор канала.

За покушение на изнасилование, которое не состоялось по причинам, не зависящим от злоумышленника, ему могут дать три четверти от максимального срока — до 4,5 года. Но в реальной практике эти сроки чаще меньше и доказывать подобные преступления сложнее. Самого мигранта после отбытия наказания ждет административное выдворение.

