Аналитик поделился прогнозом курса доллара в июне

26 мая 2026 в 12:46

Аналитик Гриф: курс доллара в июне составит 71-75 рублей

В июне курс доллара достигнет отметки в 71-75 рублей, рассказал Lenta.ru председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф. Он отметил что курсовая политика будет направлена на стабильное выравнивание.

За рубль сейчас говорят три вещи: высокая ставка Банка России, все еще положительный текущий счет и сильная внешняя нефтяная конъюнктура. Против рубля говорят три другие: текущее снижение счета текущих операций год к году, рост импорта товаров и услуг и возобновление с мая 2026 года операций Минфина по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке, — рассказал Гриф.

Аналитик подчеркнул, что бюджетная и курсовая связь сохраняются. По его словам, внутренний рынок остается жестким: ключевая ставка Банка России составляет 14,5%, а прогноз инфляции на 2026 год — 4,5–5,5%. Это ограничивает быстрый рост доллара.

Ранее сообщалось, что Центробанк России повысил курс доллара на 26 мая до 71,55 рубля. Вместе с тем евро подорожает на 2 рубля 99 копеек, до 85,4493 рубля.

