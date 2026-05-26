Захарова сделала гневное заявление о последствиях теракта ВСУ в ЛНР

Попытки представителей западных стран опровергнуть данные об ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Луганской Народной Республике вызвали гнев не только в России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, этим был разгневан весь мир.

Квалифицированные дипломаты, которые должны нести ответственность за свои слова, не просто усомнились, а чуть ли не обвинили нашу страну, что якобы этого теракта, совершенного киевским режимом, и вовсе не было. Это вызвало не просто возмущение, это вызвало народный гнев не только в нашей стране, но по всему миру, — отметила она.

Ранее в Сети появилось первое видео с места трагедии в Старобельске после теракта Вооруженных сил Украины. В частности, на опубликованных кадрах можно увидеть охваченные огнем разрушенные корпуса, где в момент атаки ВСУ мирно спали студенты. Прибежавшие на место трагедии волонтеры пытаются помочь выжившим, которые просят помощи, а в небе слышен звук подлетающих дронов. В результате ударов погиб 21 человек.