Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 14:16

Врач ответила, нужно ли бояться распространения Эболы в России

Врач Павлова: в России отсутствует риск распространения лихорадки Эбола

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России в данный момент отсутствует риск распространения лихорадки Эбола, рассказала «ФедералПресс» врач общей практики Елена Павлова. Она отметила, что РФ активно сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга распространения заболеваний.

На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска через границу осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с применением автоматизированной информационной системы «Периметр», — рассказала Павлова.

Врач подчеркнула, что ведомство перешло на круглосуточный мониторинг ситуации. По ее словам, ВОЗ оценивает глобальный риск распространения как низкий.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что подтвержден 101 случай заболевания.

Россия
Эбола
врачи
распространение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сопоставимы с ядерным оружием»: эксперт раскрыл, что могут «Орешники»
Безрукова объяснила, почему отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы
В Петербурге возведут надземный переход через Пулковское шоссе
Как сделать дом уютнее без ремонта и лишних покупок
«Задушит»: Медведев предрек Зеленскому встречу с призраком деда-фронтовика
Политолог раскрыл, что ждет Молдавию после выхода из СНГ
Британия расширила антироссийские санкции
Суд признал корпорацию бизнесмена Галицкого экстремистской организацией
Госдума обратится к зарубежным парламентам после теракта в Старобельске
Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дождливые дни
Безрукова отреагировала на планы звезды «Бригады» баллотироваться в ГД
Погода в Москве в среду, 27 мая: осадки в смешанной фазе и холод до +2
Политолог назвал вероятного кандидата от ЕС на роль переговорщика с РФ
В Евросоюзе отказались эвакуировать дипломатов из Киева
Немов назвал лучший вид спорта для детей
Немов объяснил популярность шоу «Титаны» в России
Постпред России осудил ОБСЕ за позицию по атаке на Старобельск
Россия уведомила Еврокомиссию об атаке ВСУ на Старобельск
Нижегородец предстанет перед судом за хранение оружия и боеприпасов
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.