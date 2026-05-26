Врач ответила, нужно ли бояться распространения Эболы в России Врач Павлова: в России отсутствует риск распространения лихорадки Эбола

В России в данный момент отсутствует риск распространения лихорадки Эбола, рассказала «ФедералПресс» врач общей практики Елена Павлова. Она отметила, что РФ активно сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга распространения заболеваний.

На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска через границу осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с применением автоматизированной информационной системы «Периметр», — рассказала Павлова.

Врач подчеркнула, что ведомство перешло на круглосуточный мониторинг ситуации. По ее словам, ВОЗ оценивает глобальный риск распространения как низкий.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что подтвержден 101 случай заболевания.