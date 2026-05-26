Раскрыты планы Брюсселя по прямым переговорам с Украиной о членстве в ЕС Euractiv: в ЕС хотят начать прямые переговоры с Украиной о членстве до 18 июня

В Евросоюзе готовятся начать прямые переговоры с Украиной о вступлении в объединение до саммита Евросовета, сообщает Euractiv. Хотя вопрос расширения не входит в повестку встречи лидеров, неофициально ожидается его обсуждение. Один из представителей ЕС заявил, что в планах — одобрить открытие как минимум одного переговорного кластера с Киевом.

Сейчас многое зависит от того, насколько быстро новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра будет готово изменить позицию Будапешта по процессу вступления Украины. Ожидается, что Мадьяр прибудет в Брюссель в четверг для переговоров с комиссией о разблокировке миллиардов евро замороженных средств. Эти переговоры могут повлиять на гораздо большее, чем просто бюджетные статьи Венгрии, — говорится в статье.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина под лживые обещания стать частью ЕС превратилась в полигон для испытаний новых видов вооружений и новых форм ведения войны. По его словам, европейские покровители установили и поддерживают там марионеточный режим.