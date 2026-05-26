«Эпоха»: Ирина Безрукова вспомнила о двух лучших качествах Олега Табакова

Ирина Безрукова: Олег Табаков обладал добротой и потрясающим чувством юмора

Ирина Безрукова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народный артист СССР Олег Табаков относился к артистам с добротой и юмором, рассказала в интервью NEWS.ru актриса Ирина Безрукова. В начале карьеры она работала над спектаклем «Обыкновенная история» в театральной студии Табакова. Собеседница отметила, что Олег Павлович крайне редко ругал артистов, и никогда не позволял себе оскорбить кого бы то ни было.

Олег Павлович — мэтр, глыба, человек-эпоха. Если он журил кого-то, то посмеивался по-доброму. Я ни разу не видела его в дурном настроении, хотя он мог и отчитывать кого-то. Но, как правило, он это делал очень смешно, а тем, кого отчитывали, было как-то неловко, — сообщила Ирина.

Актриса добавила, что сотрудники театра обожали Табакова не только за профессиональный талант, но также за юмор и доброту. Все старались порадовать его какими-то приятными мелочами, поделилась Ирина.

Однажды я пришла на спектакль...и принесла черешню. Он [Табаков] — человек из голодного военного времени, все знали, что Олег Павлович любил покушать. Он что-то говорил артистам, давал наставления перед спектаклем и с удовольствием ел эту черешню прямо за кулисами, — с теплотой вспомнила собеседница.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актрисы Марины Зудиной — вдовы Олега Табакова — государственной медалью. Артистку отметили за заслуги в сфере культуры и искусства.

Первая супруга Табакова Людмила Крылова впервые за долгое время вышла в свет, она посетила открытие нового сезона в «Современнике». Артистка выразила уверенность в том, что 70 лет — это солидный возраст для театра.

