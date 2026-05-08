Зудина получила государственную награду по указу Путина Владимир Путин наградил Марину Зудину медалью за заслуги в культуре и искусстве

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актрисы Марины Зудиной государственной медалью, следует из данных на сайте официального опубликования правовых актов. Артистку отметили за заслуги в сфере культуры и искусства.

Государственные награды в области искусства традиционно присуждаются за профессиональные достижения и вклад в развитие культуры. Указ о награждении вступил в силу после официальной публикации документа.

Ранее Путин наградил актера и художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

До этого Путин подписал указ о награждении 17 многодетных семей из 15 регионов страны. Документ появился на сайте опубликования правовых актов. Орденом «Родительская слава» отмечены семьи Гагиевых из Ингушетии, Магомедовых из Чечни, Радиных из Калининградской области и Шмидт из Алтайского края. Также глава государства присвоил звание «Мать-героиня» жительницам Мордовии и еще семи регионов страны.