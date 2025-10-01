Первая жена Табакова впервые за долгое время появилась на публике

Первая супруга актера Олега Табакова Людмила Крылова впервые за долгое время вышла в свет, она посетила открытие нового сезона в «Современнике», передает корреспондент NEWS.ru. Она выразила уверенность в том, что 70 лет — это солидный возраст для театра.

Наверное, это уже все-таки много, потому что разные сроки бывают у театров, это зависит от очень многих причин. <…> Мне кажется, что это очень хороший срок, — ответила Крылова на соответствующий вопрос корреспондента.

Актриса прожила с Табаковым 35 лет. Они познакомились на киностудии в 1959 году на съемках фильма «Сверстницы». Через год после свадьбы у пары родился сын Антон, а еще через шесть лет — дочь Саша. Последние 10 лет режиссер жил на две семьи. О его отношениях с молодой актрисой Мариной Зудиной узнала вся Москва. Крылова не выдержала унижения и подала на развод. Их взрослые дети перестали общаться с отцом, которого считали предателем.

Крылова с 2008 года не снимается в кино, артистка продолжает работать в театре «Современник». Она выходит на сцену в спектакле «Интуиция». По словам актрисы, в последние годы она не получала хороших предложений от кинематографистов.