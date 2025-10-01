Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 14:04

Первая жена Табакова впервые за долгое время появилась на публике

Первая жена Табакова появилась на открытии сезона в «Современнике»

Людмила Крылова Людмила Крылова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Первая супруга актера Олега Табакова Людмила Крылова впервые за долгое время вышла в свет, она посетила открытие нового сезона в «Современнике», передает корреспондент NEWS.ru. Она выразила уверенность в том, что 70 лет — это солидный возраст для театра.

Наверное, это уже все-таки много, потому что разные сроки бывают у театров, это зависит от очень многих причин. <…> Мне кажется, что это очень хороший срок, — ответила Крылова на соответствующий вопрос корреспондента.

Актриса прожила с Табаковым 35 лет. Они познакомились на киностудии в 1959 году на съемках фильма «Сверстницы». Через год после свадьбы у пары родился сын Антон, а еще через шесть лет — дочь Саша. Последние 10 лет режиссер жил на две семьи. О его отношениях с молодой актрисой Мариной Зудиной узнала вся Москва. Крылова не выдержала унижения и подала на развод. Их взрослые дети перестали общаться с отцом, которого считали предателем.

Крылова с 2008 года не снимается в кино, артистка продолжает работать в театре «Современник». Она выходит на сцену в спектакле «Интуиция». По словам актрисы, в последние годы она не получала хороших предложений от кинематографистов.

Олег Табаков
современник
театры
жены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.