Готовьте таз — этот салат уплетают за обе щеки: всего-то нужно смешать курицу с фасолью и морковью

Готовьте таз — этот салат уплетают за обе щеки: всего-то нужно смешать курицу с фасолью и морковью

Готовьте сразу целый таз — этот салат уплетают за обе щеки, а для него всего-то нужно смешать курицу с фасолью и морковью по-корейски. Готовится за 10 минут, а съедается мгновенно!

Вкус получается насыщенным, пикантным и сбалансированным: нежная курица, сытная фасоль и острая, хрустящая морковь с чесноком создают потрясающий вкусовой контраст, который майонез лишь подчеркивает.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 1 банка консервированной красной фасоли, 200 г моркови по-корейски, 2-3 зубчика чеснока, майонез по вкусу, соль, молотый черный перец. Курицу разберите на волокна, выложите в глубокую салатницу с фасолью и морковью. Если морковь по-корейски слишком длинная, ее можно немного порезать. Добавьте давленный чеснок, соль, перец и заправьте майонезом. Тщательно, но аккуратно перемешайте, чтобы не превратить фасоль и курицу в кашу. Дайте салату настояться 15-20 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить свежую версию крабового салата без горы майонеза: едим целый тазик и не толстеем.