И с кукурузой, и с горошком: удивите гостей необычной версией крабового салата, вкус — великолепен

Удивите гостей на Новый год необычной версией крабового салата, который готовится и с кукурузой, и с горошком. Именно зеленый горошек станет той самой изюминкой — он добавит приятную сладость, сочность и яркий цвет.

Вкус — великолепен: нежный и многогранный: рис и яйца создают сытную основу, крабовые палочки и кукуруза дают сладость, огурец — хруст и свежесть, а горошек объединяет все это в гармоничную композицию. Этот салат станет открытием даже для тех, кто думал, что знает о крабовом салате все.

Вам понадобится: 150 г отварного риса, 250 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 1 банка консервированной кукурузы и 1 банка зеленого горошка. Все ингредиенты нарежьте кубиком и аккуратно смешайте в большой салатнице с кукурузой и горошком. Заправьте салат майонезом по вкусу, добавьте соль и черный перец. Можно добавить немного мелко нарезанного укропа для аромата. Дайте салату настояться в холодильнике 30-40 минут, чтобы вкусы соединились.

