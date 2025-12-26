Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 20:46

И с кукурузой, и с горошком: удивите гостей необычной версией крабового салата, вкус — великолепен

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Удивите гостей на Новый год необычной версией крабового салата, который готовится и с кукурузой, и с горошком. Именно зеленый горошек станет той самой изюминкой — он добавит приятную сладость, сочность и яркий цвет.

Вкус — великолепен: нежный и многогранный: рис и яйца создают сытную основу, крабовые палочки и кукуруза дают сладость, огурец — хруст и свежесть, а горошек объединяет все это в гармоничную композицию. Этот салат станет открытием даже для тех, кто думал, что знает о крабовом салате все.

Вам понадобится: 150 г отварного риса, 250 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 1 банка консервированной кукурузы и 1 банка зеленого горошка. Все ингредиенты нарежьте кубиком и аккуратно смешайте в большой салатнице с кукурузой и горошком. Заправьте салат майонезом по вкусу, добавьте соль и черный перец. Можно добавить немного мелко нарезанного укропа для аромата. Дайте салату настояться в холодильнике 30-40 минут, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить доступный салат «Лисичка»: новогодний стол из простых продуктов.

Дарья Иванова
Д. Иванова
