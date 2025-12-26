Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 21:19

В правительстве рассказали о росте ВВП России

Минэкономразвития: рост ВВП РФ по итогам 11 месяцев 2025 года составил 1%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рост ВВП РФ по итогам 11 месяцев 2025 года в годовом выражении составил 1%, говорится в обзоре о текущем состоянии экономики России, подготовленном Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что показатель соответствует прогнозу социально-экономического развития, передает ТАСС.

По оценке Минэкономразвития России, по итогам 11 месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне 1,0%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ. В ноябре ВВП превысил уровень прошлого года на 0,1% после 1,6% в октябре, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижение темпов роста ВВП России стало сознательной платой за поддержание качества отечественной экономики. Российский лидер добавил, что рост экономики в текущем году составил 1%.

До этого стало известно, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%, при этом дефлятор увеличился на 6,6%.

