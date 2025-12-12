Росстат представил данные об объеме ВВП России за третий квартал Объем ВВП России за третий квартал 2025 года составил 54 трлн 501,3 млрд рублей

Объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале ткущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей в текущих ценах, следует из данных Росстата. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%, при этом дефлятор увеличился на 6,6%.

В статслужбе также сообщили, что по итогам января — сентября 2025 года объем ВВП в текущих ценах составил 151 трлн 765 млрд рублей. В физическом выражении экономика прибавила 1% за аналогичный период 2024 года.

Согласно данным Росстата, на увеличение ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в сфере ресторанов, гостиничного бизнеса, обрабатывающих производств, а также в отраслях лекарств, компьютеров, электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий и строительства. Однако водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов, транспортировка и хранение, оптовая и розничная торговля и добыча полезных ископаемых показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф допустил снижение ключевой ставки до 12% к концу 2026 года. По его словам, в 2026 году ожидается сдержанный рост экономики на уровне примерно 1%. Греф добавил, что инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора.