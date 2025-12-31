Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 16:02

Объявлен год проведения микропереписи в России

В 2028 году в России пройдет выборочная перепись населения

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Правительство утвердило план проведения микропереписи в 2028 году, сообщает ТАСС. Исследование затронет не менее 5% граждан и позволит уточнить ключевые демографические и социальные показатели.

Организацией займутся Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры и Социальный фонд России. Полученные данные помогут скорректировать госполитику в сферах занятости, миграции и поддержки семей. Результаты переписи будут опубликованы в открытом доступе.

Тем временем президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении заявил, что россияне будут и впредь созидать, достигать намеченных целей и уверенно двигаться вперед — во имя будущих поколений и во славу нашей великой страны. Первыми пожелание услышали жители Камчатки и Чукотки.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, волонтеры и неравнодушные граждане России вносят неоценимый вклад в приближение победы. Он выразил искреннюю благодарность всем, кто трудится ради достижения общей цели.

перепись
население
Россия
Росстат
Общество

Общество

Общество

