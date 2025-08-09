Россиянам предложили пересчитать воробьев

В РФ стартовала Всероссийская перепись воробьев, сообщили организаторы. Ежегодная экопросветительская акция, направленная на получение актуальных данных о численности домовых и полевых птиц, пройдет до 17 августа. Перепись проводится два раза в год — в феврале и августе.

Хотя факт снижения численности воробьев очевиден для многих, но полномасштабный мониторинг и анализ данных на всей территории России не проводился до 2023 года. Команда Всероссийской переписи «Воробьи на кустах» стала первой, кто всесторонне и глубоко подошел к этой проблеме, — сообщили организаторы.

Любой желающий может принять участие в акции. Для этого нужно построить маршруты для прогулок по паркам, скверам и зеленым зонам, фиксировать наблюдения и заполнять анкету. Участникам выдаются сертификаты.

Ранее зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что людям, которые кормят голубей и других птиц рядом с жилыми домами, грозит крупный штраф в случае создания этим санитарно-эпидемиологических угроз. По его словам, такая судебная практика в России есть.