Работу аэропорта Краснодара временно ограничили

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения коснулись всех воздушных судов, обслуживаемых в авиагавани.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее рейс из Санкт-Петербурга в Калининград снова не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за неблагоприятных погодных условий. Это уже третий подобный случай. Пассажирам пришлось вернуться в аэропорт Пулково. Вылет откладывали девять раз, и в итоге люди провели несколько ночей в аэропорту. Только после общественного резонанса им предоставили гостиницу.

До этого в аэропорту Тамбова были также введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Это сделано для обеспечения полной безопасности полетов. Остаются закрытыми аэропорты Саратова, Самары и Пензы, где также введены меры безопасности.