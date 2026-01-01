Трамп заявил, что США установили рекорд в привлеченных инвестициях

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что его страна поставила мировой рекорд в привлеченных инвестициях в свою экономику благодаря введенным им торговым пошлинам. По его словам, США превзошли даже Китай.

Соединенные Штаты установили мировой рекорд по объему инвестиций, привлекаемых в страну, и эта сумма на триллионы долларов превышает показатель Китая, занимающего второе место, — указал Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что введение пошлин на иностранные товары заметно усилило национальную безопасность США. Он уточнил, что страна стала самой финансово сильной в мире благодаря тарифам. Если Верховный суд США примет решение о незаконности пошлин, это станет самой большой угрозой для безопасности страны. Государство в таком случае останется финансово беззащитным.

Тем временем научный сотрудник Института международных отношений Шанхайской академии общественных наук Янь Сяосяо сказала, что Евросоюз принял тарифную политику США в обмен на гарантии безопасности. Она уточнила, что такой подход не решает фундаментальных проблем в трансатлантических отношениях.