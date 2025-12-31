Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 22:01

В Тульской области ввели режим угрозы атаки БПЛА

Миляев: в Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Тульской области объявлен режим воздушной опасности в связи с угрозой атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над регионом был уничтожен 21 беспилотник. Дроны нейтрализованы в семи районах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Истре и Чехове. Обломки одного дрона упали в деревне Пагубино, ранив мужчину 57 лет в спину и руку. Его доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

До этого в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе пострадали два человека, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту.

Кроме того, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина являются провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.

Тульская область
БПЛА
сирены
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число БПЛА, сбитых над Россией незадолго до полуночи
Дед Мороз на санях совершил посадку в ямальском поселке
Правительство Молдавии может скоро уйти в отставку
США готовы поддержать договоренности Камбоджи и Таиланда о мире
Долина появилась в новогоднем фильме на федеральном канале
На дорогах Кубани и Адыгеи ограничили движение автомобилей
Знаменитые парки закрыли перед новогодними праздниками
В Тульской области ввели режим угрозы атаки БПЛА
Не потерять лицо: как убрать отеки и вернуть цвет кожи после праздников
Уиткофф раскрыл, в каком формате прошли переговоры по безопасности Украины
В одном крупном российском аэропорту сняли запрет на полеты
«Главные люди страны»: Симоньян обратилась к российским бойцам на передовой
В Ижевске произошло смертельное ДТП с участием 10-летнего ребенка
Стало известно о восстановлении движения поездов в Краснодарском крае
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Калуги
«Все риски и прочее»: инвесторы выстроились в очередь в ДНР
«ЕС поддерживает терроризм»: в Финляндии осудили Каллас из-за России
Украинцы останутся без света даже на новогодних праздниках
В Турции объявилась «дочь» Трампа
В Госдуме объяснили юридические тонкости найма Деда Мороза
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны
Россия

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.