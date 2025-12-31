В Тульской области ввели режим угрозы атаки БПЛА

В Тульской области объявлен режим воздушной опасности в связи с угрозой атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над регионом был уничтожен 21 беспилотник. Дроны нейтрализованы в семи районах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Истре и Чехове. Обломки одного дрона упали в деревне Пагубино, ранив мужчину 57 лет в спину и руку. Его доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

До этого в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе пострадали два человека, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту.

Кроме того, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина являются провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.