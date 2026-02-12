Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 12 февраля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в четверг, 12 февраля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении на всех участках фронта в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. „Северяне“ планомерно продвигаются вглубь, продавливая оборону ВСУ. Российская авиация и ракетчики не сбавляют активность и уничтожают позиции ВСУ в тыловых районах. Противник отсиживался в обороне и активно применял ударные БПЛА типа „Баба-яга“», — передает «Северный ветер».

По словам авторов канала, ВС РФ нанесли мощный удар по автоколонне ВСУ и их резервам в районе Печенегов.

«Расчеты ОТРК „Искандер“ и РСЗО „Торнадо“ нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов. В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО и до 20 единиц грузовой автомобильной техники. В районе Старицы без существенных изменений. „Воины Севера“ проводят зачистку прилегающих лесопосадок. Продвижение составило до 200 м. В лесу, возле Симиновки, наши штурмовики, сломив сопротивление противника, продвинулись на двух участках на 100 м. В районе Волчанских Хуторов российская авиация наносила удары по позициям 15-го ПОГО ГПСУ. На Хатненском участке фронта ударами авиации уничтожены позиции 3-й ОТМБр в районе Григоровки. Штурмовые группы „северян“ продвинулись на двух участках на 200 метров по лесополосам. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV группировки „Север“ уничтожали пункты управления БПЛА и транспорт ВСУ в Липцах и окрестностях», — подчеркнул «Северный ветер».

ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Авторы канала также рассказали, что командование 57-й бригады, действующей в Харьковской области, продолжает удерживать свой личный состав на позициях без ротации.

«Покинуть их можно только в случае тяжелого ранения либо сдавшись в плен. Об этом не раз заявляли украинские пленные. Все мы помним рассказ Виктора Мовчана, который пробыл на позициях в Волчанске более восьми месяцев, пока его не вытащили оттуда бойцы группировки „Север“. Украинские ресурсы сообщают, что это далеко не самое долгое пребывание на позициях. В качестве примера они публикуют историю некого Владислава, пробывшего на „нуле“ без ротации 275 дней, это более девяти (!) месяцев. За это время он получил несколько ранений, но командование ни в какую не хотело его эвакуировать с позиций. Только после получения тяжелого ранения в виде перелома ног и рук за ним соизволили отправить НРТК», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев отметил, что ситуация в Купянске без изменений, продолжаются бои за город.

«В Купянске-Узловом идет тяжелое противостояние, противник ожесточенно бьется. Сообщают об успехах наших в Ковшаровке, по селу практически непрерывно бьют всем арсеналом дальнобойных средств поражения. На Харьковском фронте бои носят в основном позиционный характер. Основные столкновения идут в районе Старицы, Симиновки и Волчанских Хуторов», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Дергачи, Малая Волчья, Петропавловка и Покровка Харьковской области.

«Потери ВСУ составили: свыше 215 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств», — добавили в МО РФ.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

