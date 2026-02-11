Шквалистый ветер и дубак до −18? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 13 по 15 февраля, ждать ли шквалистого ветра и дубака до −18 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Романа Вильфанда, в Москву в конце недели придет мрачная погода.

«Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, — она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах», — рассказал он.

По информации метеоцентров, днем 13 февраля воздух в столице прогреется до +1 градуса. Ночь на пятницу еще будет морозной — столбики термометров опустятся до −10 градусов. Ожидается облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега, возможен ледяной дождь. Атмосферное давление резко упадет — до 730–738 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 14 февраля, днем температура ожидается около +2 градусов. Осадки будут носить смешанный характер — мокрый снег с дождем, под ногами образуется снежная каша. Ночная температура составит от −6 до −1 градуса.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В воскресенье, 15 февраля, температура опустится до −2 градусов, а ночью ударят морозы до −10 градусов. Осадки вновь перейдут в снег. Ветер восточный и юго-восточный 5 м/с. Атмосферное давление продолжит оставаться пониженным.

Таким образом, в российской столице в конце недели шквалистого ветра и дубака до −18 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

По данным метеорологических сервисов, в пятницу, 13 февраля, температура воздуха в Санкт-Петербурге составит от −14 до −9 градусов, ветер восточный и юго-восточный 7 м/с. Ночью столбики термометров могут опуститься до −20 градусов. Атмосферное давление будет постепенно понижаться до 740–745 миллиметров ртутного столба. Осадков в этот день не ожидается, небо будет малооблачным.

В субботу, 14 февраля, ночью ожидается от −15 до −10 градусов. Днем температура в Петербурге составит от −10 до −7 градусов. Ожидаются порывы ветра до 10 м/с, а вечером возможен слабый снег.

В воскресенье, 15 февраля, днем в Северной столице воздух прогреется до отметки −5 градусов. Ожидается обильный снегопад, облачность будет плотной. Атмосферное давление продолжит оставаться пониженным.

