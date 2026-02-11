Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 11:47

Магнитные бури сегодня, 11 февраля: что завтра, тревожность, головные боли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 11 февраля, на Земле возмущений геомагнитного поля не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 февраля

По данным экспертов ИКИ РАН, в течение суток 11 февраля магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойного магнитного поля – 73%», — рассказали специалисты.

По информации сервиса my-calend, сегодня на Земле магнитной бури не прогнозируется.

«Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 12 февраля, возмущений геомагнитного поля Земли не ожидается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто тяжелее всего переносит геомагнитные возмущения

Врач-педиатр Григорий Шеянов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури очень часто сказываются на состоянии здоровья метеочувствительных людей, причем недомогание могут почувствовать даже маленькие дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — отметил медик.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев пояснил, что во время магнитной бури человек чувствует усталость и сонливость.

«Давно замечено, что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы, которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством. Когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом», — рассказал специалист.

Иван Смирнов
И. Смирнов
