03 марта 2026 в 19:15

Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В середине апреля в Москве возможны кратковременные ночные заморозки, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 апреля, ждать ли снега с дождем и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине апреля

По словам Евгения Тишковца, снежный покров окончательно растает в течение первой декады апреля, но ожидаются небольшие заморозки в середине месяца.

«В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет. В дальнейшем в апреле (в середине и конце месяца) вероятны еще два коротких периода ночных заморозков, но ближе к маю вновь начнется стремительное потепление, и столбики дневных термометров к майским праздникам устремятся на штурм 20-градусной отметки и выше», — уточнил он.

По предварительным данным метеоцентров, с 10 по 14 апреля ожидаются облачные дни с кратковременными дождями. Температура днем будет держаться на уровне +12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Ветер будет умеренным, 4 м/с, преимущественно юго-западных направлений. Сильных осадков не прогнозируется.

В середине декады, с 15 по 16 апреля, характер погоды существенно не изменится. Сохранится вероятность дождей, дневная температура останется в пределах +13 градусов, ночная — около +3 градусов. Атмосферное давление будет держаться в районе 750 мм ртутного столба, влажность воздуха — около 66–69%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период с 17 по 20 апреля ожидается устойчивое повышение температуры. Днем воздух будет прогреваться до +15 градусов. Ночные температуры станут более комфортными — от +7 до +8 градусов. Вероятность осадков снизится.

Таким образом, в Москве в середине апреля снега с дождем не прогнозируется, но ожидается тепло до 0 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине апреля

По предварительным прогнозам метеосервисов, в Санкт-Петербурге с 10 по 15 апреля ожидается дождливая погода. Днем воздух будет прогреваться до +6 градусов, ночью столбик термометра опустится до 0 градусов. Ветер будет умеренным, 3 м/с, атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

В период с 16 по 19 апреля ожидается облачная погода с дождями. Температура днем сохранится на уровне +6 градусов, ночью — около 0 градусов. Ветер усилится до 5 м/с, давление поднимется до 761 мм ртутного столба.

В понедельник, 20 апреля, дневная температура в Северной столице поднимется до +8 градусов, ночные показатели останутся на отметке 0 градусов. Ветер стихнет до 3 м/с, влажность воздуха будет держаться на уровне 74%. Атмосферное давление повысится до 759–761 мм ртутного столба.

погода
новости
синоптики
Москва
Иван Смирнов
И. Смирнов
