Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 марта: где сбои в России

Сегодня, 3 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 3 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 3 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 3 марта поступило от пользователей МТС. Порядка 16% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 15% — на Санкт-Петербург, 13% — на Забайкальский край, 6% — на Иркутскую область, 5% — на Хабаровский край и Новосибирскую область, 4% — на Ленинградскую, Омскую и Самарскую области, 3% — на Татарстан, Краснодарский край, Нижегородскую, Московскую и Ярославскую области, 2% — на Ставрополье, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовскую и Свердловскую области, 1% — на Рязанскую область.

Почему не работает мобильный интернет 3 марта

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин заверил, что ограничения мобильной связи в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 3 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над российскими регионами. Восемь БПЛА были ликвидированы над территорией Республики Крым, пять — над Белгородской областью, три — над Астраханской областью.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них. В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

Точную дату и время восстановления работы мобильного интернета в российских регионах назвать нельзя, поскольку соответствующие решения принимаются исходя из обстановки, которая складывается на территории страны, уточнил вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно», — заявил он.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram и другие сайты и приложения иностранного происхождения не будут включены в белый список.

