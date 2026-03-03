Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:53

В Москве продают старинный вокзал, ставший популярной кинодекорацией

РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей

Здание Рижского вокзала в Москве Здание Рижского вокзала в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российские железные дороги (РЖД) выставили на торги здание Рижского вокзала в Москве. Согласно информации, опубликованной в разделе по реализации и аренде недвижимости компании, начальная цена за объект составляет чуть более 4 млрд рублей.

Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок, что открывает возможность для их адаптации под новые цели эксплуатации, — говорится в объявлении.

Речь идет о продаже самого здания Рижского вокзала 1901 года постройки площадью 3,9 тыс. квадратных метров, нежилого двухэтажного здания площадью 3,8 тыс. «квадратов», а также земельного участка общей площадью 13,7 тыс. «квадратов». Все здания являются объектами культурного наследия.

Рижский вокзал построен в неорусском стиле по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. Среди советских фильмов, которые снимали рядом с ним — «Семнадцать мгновений весны», «По семейным обстоятельствам» и «Вокзал для двоих».

Ранее сообщалось, что в РЖД планируют продать на торгах пять объектов недвижимости. Некоторые находятся в Москве, а также в Красноярске и Краснодаре. В частности, в московском районе Коптево на торги выставят депо «Лихоборы». Актив включает 42 объекта. Еще одним лотом станет проект «Угрешская».

