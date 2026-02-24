Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 13:46

Установлена мощность взрывчатки, сдетонировавшей у Савеловского вокзала

Машину ДПС в Москве подорвали взрывчаткой мощностью около 300 граммов тротила

Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Мощность взрывчатки, которая сработала около автомобиля ДПС рядом с Савеловским вокзалом в Москве, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. Трагедия произошла в ночь на 24 февраля.

По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что сотрудники ДПС могли стать жертвами подрывника в Москве, поскольку являются доступной целью для преступников из-за специфики своей работы на открытой местности. В отличие от других представителей силовых структур, дорожные полицейские вынуждены нести службу в локациях, которые практически невозможно защитить инженерными сооружениями.

До этого стало известно, что в результате взрыва у Савеловского вокзала погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Офицер поступил на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

взрывы
Москва
вокзалы
смерти
