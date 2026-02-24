Установлена мощность взрывчатки, сдетонировавшей у Савеловского вокзала Машину ДПС в Москве подорвали взрывчаткой мощностью около 300 граммов тротила

Мощность взрывчатки, которая сработала около автомобиля ДПС рядом с Савеловским вокзалом в Москве, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. Трагедия произошла в ночь на 24 февраля.

По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что сотрудники ДПС могли стать жертвами подрывника в Москве, поскольку являются доступной целью для преступников из-за специфики своей работы на открытой местности. В отличие от других представителей силовых структур, дорожные полицейские вынуждены нести службу в локациях, которые практически невозможно защитить инженерными сооружениями.

До этого стало известно, что в результате взрыва у Савеловского вокзала погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Офицер поступил на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.