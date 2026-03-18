18 марта 2026 в 14:55

Спрос на автомобили Changan резко обрушился в России

Продажи Changan в России упали более чем на 50%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Продажи автомобилей Changan в России резко снизились в начале 2026 года на 53%, сообщил в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков. За первые два месяца на учет поставлено менее 4,5 тыс. машин, доля бренда на рынке сократилась почти вдвое.

Рыночная доля бренда сократилась до 2,8% против 5,7% годом ранее. Снижение продаж продолжается на фоне общего спада интереса к марке, который наблюдался и в 2025 году. Тогда объем реализации составил 66,2 тыс. автомобилей, что на 38% меньше, чем в 2024 году.

Общее сокращение российского автомобильного рынка в 2025 году было менее значительным и составило 15,6%. Основным фактором снижения спроса аналитики называют ценовую и маркетинговую политику компании, которая оказалась менее конкурентоспособной в текущих условиях.

Без российской сборки и мощной поддержки производителя удерживать цены и делать хорошие кредитные предложения сейчас невозможно, — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что среди новых автомобилей стоимостью от 1 до 3 млн рублей покупатели наиболее интересуются моделями LADA, TENET и HAVAL. Среди отечественных и российско-китайских авто наблюдается высокий интерес: LADA лидирует по доле добавлений в «Избранное» (42,5%), за ней следуют TENET (12,6%) и HAVAL (10,4%).

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

