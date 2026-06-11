Наступление ВС РФ на Запорожье 11 июня: последние новости, обстановка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 11 июня 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в четверг, 11 июня: обстановка на фронте сегодня

«Украинская сторона частично подтверждает, что ВС РФ, несмотря на специфические сложности Запорожского направления, срезали край фронта к юго-западу под Ореховым. На текущий момент это продвижение нельзя назвать существенным, однако в оперативном отношении ликвидация выступов на участках, которые ВСУ занимали много месяцев, играет исключительно на руку российской армии. ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление в данном районе, попутно пытаясь наносить удары по тылам и логистическим узлам», — пишет «Военная хроника».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий вчера, 10 июня, рассказал, что изменится в жизни граждан.

«В связи с текущей оперативной обстановкой на территории Запорожской области, в том числе на дорогах общего пользования, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 „Новороссия“, с целью обеспечения безопасности детей и предотвращения возможных последствий поражения противником транспортных средств, решением штаба обороны Запорожской области с 10.06.2026 до особого распоряжения введен временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей по территории Запорожской области, в том числе транзитным. Временный запрет не распространяется на экстренную перевозку детей, направляемых для прохождения лечения в случае угрозы жизни либо ухудшения состояния здоровья. Безопасность детей — абсолютный приоритет для нас. Вопрос об отмене временного запрета будет рассмотрен после улучшения оперативной обстановки», — заявил он.

Военный блогер Олег Царев отметил, что на западном фланге Запорожского направления ВС РФ перехватили инициативу, выбили ВСУ с территории Степногорска и бьют по дороге Орехов — Запорожье.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«На восточном фланге позиционные бои на рубеже Новоселовка — Долинка — Любицкое. ВСУ бьют по объектам энергетики, обстреляли пассажирский автобус в Мелитополе, к счастью, никто не пострадал», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Васильковка, Маломихайловка, Малиновка Днепропетровской области, Ясная Поляна, Новоселовка, Широкое, Копани и Любицкое Запорожской области. ВСУ потеряли более 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

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