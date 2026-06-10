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10 июня 2026 в 08:04

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремела серия взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье утром 10 июня, передает издание «Общественное. Новости». Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.

В Запорожье слышны взрывы, — отметил он.

В городе объявлена воздушная тревога. Кроме того, перед этим появились сведения о взрывах в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в городе Сумы на Украине. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действовала в отдельных районах Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

До этого стало известно, что взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Воздушную тревогу 9 июня объявляли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Других подробностей о произошедшем не приводится.

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