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10 июня 2026 в 08:26

Российские операторы БПЛА ликвидировали 10 позиций ВСУ за неделю

Расчет дронов группировки войск «Север» уничтожил 10 укреплений ВСУ за неделю

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Российские военнослужащие из состава 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса за неделю ликвидировали 10 укреплений ВСУ, рассказал ТАСС боец с позывным Бурка. Поиск целей велся в круглосуточном режиме с помощью современного оборудования.

После анализа полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника. Благодаря информации, полученной от разведывательных подразделений, наш расчет за неделю уничтожил десять укрепленных позиций ВСУ в Сумской области, — рассказал Бурка.

Ранее более 50 украинских пограничников из 1-го погранотряда были признаны без вести пропавшими у сел Землянки и Бударки Харьковской области. Источник в российских силовых структурах подтвердил, что на это указывает анализ публикаций родственников военнослужащих.

До этого стало известно, что десятки военнослужащих ВСУ пропали без вести в последние дни в районе Храповщины в Сумской области. По информации источников, командование принимает меры по усилению подразделений на фоне обстановки на указанном участке фронта.

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