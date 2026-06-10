Российские военнослужащие из состава 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса за неделю ликвидировали 10 укреплений ВСУ, рассказал ТАСС боец с позывным Бурка. Поиск целей велся в круглосуточном режиме с помощью современного оборудования.

После анализа полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника. Благодаря информации, полученной от разведывательных подразделений, наш расчет за неделю уничтожил десять укрепленных позиций ВСУ в Сумской области, — рассказал Бурка.

Ранее более 50 украинских пограничников из 1-го погранотряда были признаны без вести пропавшими у сел Землянки и Бударки Харьковской области. Источник в российских силовых структурах подтвердил, что на это указывает анализ публикаций родственников военнослужащих.

До этого стало известно, что десятки военнослужащих ВСУ пропали без вести в последние дни в районе Храповщины в Сумской области. По информации источников, командование принимает меры по усилению подразделений на фоне обстановки на указанном участке фронта.