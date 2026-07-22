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22 июля 2026 в 10:14

Россиянам рассказали, сколько можно заработать на фрилансе

PR-директор Наумова: 25% фрилансеров зарабатывают больше 100 тыс. рублей в месяц

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Каждый четвертый фрилансер в России зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц, заявила NEWS.ru директор по внешним коммуникациям GetCourse Дарья Наумова. Она отметила, что еще 10% специалистов получают от 200 до 300 тыс. рублей ежемесячно.

GetCourse провела исследование среди фрилансеров и выяснила, что это одна из самых мотивированных аудиторий в онлайн-образовании. Почти 90% из них так или иначе соприкасались с онлайн-курсами. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 50 лет. Около 75% фрилансеров зарабатывают 50–100 тыс. рублей в месяц. У 15% специалистов получилось выйти в диапазон 100–200 тыс. рублей, а у 10% — в диапазон 200–300 тыс. рублей. Так, каждый четвертый фрилансер уже превысил отметку 100 тыс. рублей в месяц, — сказала Наумова.

Она добавила, что почти 90% опрошенных так или иначе имеют дело с онлайн-курсами, причем значительная часть из них либо уже прошла обучение, либо только планирует это сделать в ближайшее время. По словам эксперта, интерес к образованию среди этой категории специалистов крайне высок.

51% опрошенных фрилансеров еще не учились, но планируют это сделать в ближайшее время, еще 36% специалистов уже имели опыт онлайн‑обучения в прошлом. 8% опрошенных не учились онлайн вообще, а еще 4% сделали это впервые в текущем году. В сумме почти 90% фрилансеров так или иначе соприкасались с онлайн‑курсами: уже проходили их или собираются это сделать. Такие данные делают их одной из самых вовлеченных аудиторий для онлайн-образования, — заключила Наумова.

Ранее сообщалось, что подработка монтажником является самой прибыльной для поколения Z в России. Средний доход молодых специалистов на этой должности в период с января по июнь текущего года по всей стране составил 82 730 рублей в месяц.

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