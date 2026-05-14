Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 мая 2026 года

14 мая становится 134-м днем с начала 2026 года. Новый 2027 год наступит через 231 день. В этот день отмечают 70 лет со дня принятия Конвенции о защите культурных ценностей на случай войны. В России сегодня — День фрилансера, в мире — Всемирный день канцтоваров и Международный день чихуахуа. А еще в этот день в 1796 году была проведена первая успешная вакцинация от оспы. Узнаем, какие еще праздники и памятные даты приходятся на 14 мая 2026 года.

Какие праздники отмечают 14 мая в России и других странах

На 14 мая приходится на удивление мало забавных праздников, которые отмечали бы в России или в мире. Перечислим их все:

День фрилансера. У этого праздника с каждым годом, должно быть, становится все больше поклонников, поскольку официальные фрилансеры — это все те, кто работает на себя, будучи, например, оформленным в статусе самозанятого. 14 мая каждый из этих специалистов абсолютно законно может устроить для себя корпоратив по случаю профессионального праздника.

День смешных нелепых историй. Истории такие, как известно, могут произойти с каждым. И когда они происходят, окружающих бывает очень трудно убедить в том, что это правда. Но мы-то знаем: чем более нелепой и дикой кажется история, тем она правдивее. Особенно если это действительно произошло с вами.

Еще 14 мая отмечают день печенья с пахтой. Пахта — это особый вид сливок, получающихся при переработке коровьего молока. И испечь с ними печенье — просто, быстро, вкусно и абсолютно недорого. Так что запасаемся пахтой, мукой, яйцами и сахаром и готовим угощение для всей семьи.

А в мире проходят Всемирный день канцтоваров, Международный день чихуахуа и Всемирный день управления объектами.

Какие исторические праздники будем отмечать 14 мая

На 14 мая 2026 года выпадает целый ряд памятных дат и исторических праздников.

1796 год — британский врач Эдвард Дженнер впервые в мире успешно привил вирус коровьей оспы восьмилетнему сыну своего садовника Джеймсу Фиппсу. Это событие стало началом конца опустошительных эпидемий черной оспы, которые столетиями уносили сотни тысяч жизней людей по всему миру.

1835 год — в продаже появились первые печатные экземпляры «Сказки о рыбаке и рыбке», написанной русским поэтом Александром Пушкиным.

1878 год — в США выдан патент на новую торговую марку — «Вазелин». Простое и действенное косметическое средство создал британский эмигрант, химик Роберт Чезбро.

1900 год — во Франции стартовали II Олимпийские игры. Впервые в истории к участию в состязаниях были допущены женщины.

1924 год — в Британии в палате лордов впервые начали обсуждать необходимость введения специальных экзаменов для получения права на управление автомобилем.

1954 год — страны — участницы ООН в Гааге подписали Конвенцию о защите культурных ценностей во время военных действий.

В этот день появились на свет:

1553 год — дочь французских правителей Генриха II и Екатерины Медичи принцесса Маргарита де Валуа. В мировую историю она вошла под именем королевы Марго.

1944 год — американский режиссер, прославившийся своей работой над «Звездными войнами», Джордж Лукас.

1952 год — американский режиссер, вошедший в историю мирового кинематографа благодаря своим лентам «Форрест Гамп», «Изгой», «Контакт» и трилогии «Назад в будущее», Роберт Земекис.

1969 год — австралийская актриса, исполнительница главных ролей в фильмах «Талантливый мистер Рипли», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Елизавета», «Авиатор», а также воплотившая образ Галадриэль в экранизации трилогии «Властелин колец» Кейт Бланшетт.

1974 год — российская актриса, известная по лентам «Сибирский цирюльник», «Нежность», «Алиса не может ждать», «Ледокол», Анна Михалкова.

Также в этот день мир покинули:

1899 год — шведский химик, открывший элемент скандий, а также получивший в чистом виде титан и торий, Ларс Фредерик Нильсон.

1970 год — немецкий психиатр, разработавший и внедривший в практику методику гештальт-терапии, Фредерик Саломон Перлз.

1978 год — американский авиаконструктор, изобретатель-самоучка, основатель компании по производству военных и пассажирских самолетов бизнес-класса Learjet Уильям Лир.

1987 год — американская актриса, чей образ сыграл ключевую роль в романе «Рита Хейворт и спасение из Шоушенка», а также в его экранизации «Побег из Шоушенка», Рита Хейворт.

1998 год — американский певец и актер итальянского происхождения Фрэнсис Альберт Синатра, известный всему миру как Фрэнк Синатра.

