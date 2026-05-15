Невозможность оперативно собрать залог за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о заметном ослаблении позиций главы государства Владимира Зеленского, сообщает «Страна.ua». Украинские власти прилагают значительные усилия для сбора необходимой суммы, однако сам процесс уже стал показателем снижения политического влияния действующего руководства страны.

Все это крайне показательно с точки зрения политических процессов в стране. Самый близкий к Зеленскому человек находится в тюрьме, и даже залог за него собрать не могут. Потому что то ли банки препятствуют, то ли просто люди вносить боятся. И это означает, что рычаги влияния Зеленского на ситуацию внутри страны быстро ослабевают. И он уже не может решить даже такие далеко не самые сложные вопросы, — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба Высшего антикоррупционного суда сообщила, что сбор необходимой суммы денежного залога для освобождения Ермака из-под стражи продолжается уже более суток. На специальный счет к настоящему моменту переведено лишь 44,5 млн гривен (74 млн рублей), тогда как необходимо внести 140 млн гривен (233 млн рублей).