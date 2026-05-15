У сторонников Ермака возникли проблемы со сбором залога УНИАН: на залог для Ермака удалось собрать лишь 44,5 млн гривен

Сбор необходимой суммы денежного залога для освобождения из-под стражи бывшего руководителя офиса главы Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака продолжается уже более суток, сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда. На специальный счет к настоящему моменту переведено лишь 44,5 млн гривен (74 млн рублей), тогда как необходимо внести 140 млн гривен (233 млн рублей).

Ранее Ермак сообщил на судебном заседании, что его друзья и родственники способны внести за него залог. Нужная сумма для самого политика оказалась «неподъемной».

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что арестованный бывший глава офиса президента Украины способен попробовать освободиться, запустив народный сбор денег на залог. При этом украинские блогеры и депутаты уже предупредили о намерении отслеживать любые подозрительные переводы и обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру для проверки легитимности залоговых средств.

Также политолог Владимир Скачко считает, что Ермак согласится свидетельствовать против Зеленского. Взамен экс-чиновник запросит гарантии своей безопасности, добавил аналитик.