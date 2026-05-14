Политолог ответил, даст ли Ермак показания против Зеленского

Политолог Скачко: Ермак готов дать показания против Зеленского

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак готов дать показания против Владимира Зеленского, считает политолог Владимир Скачко. В разговоре с aif.ru эксперт отметил, что взамен бывший глава Офиса потребует гарантии безопасности.

Если он поверит, что ему дали стопроцентные гарантии, он сдаст всех. Это не Зоя Космодемьянская. Поскольку ему страшно, если его очень сильно попугают и скажут: «Мы дадим тебе возможность убежать», — заявил Скачко.

Политолог подчеркнул, что Ермак не сможет выйти под залог. По его словам, арест может продлиться до выяснения ситуации в четырехугольнике Россия — США — Британия — Европа.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что молчание Зеленского по делу Ермака может привести к прямым обвинениям в коррупции против руководителя страны. По его словам, ситуацию для политика в целом усугубляют поражения, которые терпят ВСУ на фронте.