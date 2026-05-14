14 мая 2026 в 11:41

Раскрыто, чем обернется для Зеленского молчание на фоне суда над Ермаком

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленского могут обвинить в коррупции вслед за Ермаком

Молчание лидера Украины Владимира Зеленского по делу экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака может привести к прямым обвинениям в коррупции против руководителя страны, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, ситуацию для политика в целом усугубляют поражения, которые терпят ВСУ на фронте.

Зеленский никак публично не комментирует дело против Ермака, не высказывается о скандале. И, конечно, это негативно на нем отразится. Важна сама реакция западных СМИ на этот коррупционный скандал. Раньше они так не реагировали. И у этого тоже есть определенное обоснование. Все это происходит на фоне поражения Украины на фронте. Так или иначе, российские войска наступают, украинские — отступают. Кто-то на Западе должен будет взять ответственность на себя за это. Раз Зеленский молчит о деле Ермака, значит, тоже замешан и может получить обвинения. Как говорят, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Мне кажется, «сиротой» в этой ситуации европейцы хотят оставить президента Украины, — пояснил Килинкаров.

Он отметил, что постоянные жалобы Зеленского на недостаток финансирования и оружия на самом деле являются попыткой переложить вину за провалы на фронте на Запад. По словам экс-депутата Рады, европейцы, в свою очередь, начали активно акцентировать внимание на коррупции в Киеве, чтобы оправдать собственные неэффективные траты.

Ранее Киевский суд арестовал Ермака по делу о легализации 460 млн гривен (777,4 млн рублей). При этом ему разрешили выйти под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей). Экс-главу офиса Зеленского подозревают в причастности к афере при строительстве элитного объекта в селе Козин под Киевом.

